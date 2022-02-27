При поддержке близких можно совмещать работу спасателя и спорт – Александр Комаров

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские спасатели своим примеров доказывают, что опасную и трудную работу пожарных вполне можно совмещать с профессиональным спортом. Корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала с сотрудником ДЧС Карагандинской области Алексанром Комаровым, который является многократным чемпионом РК по гиревому спорту.

Александр Комаров хоть и является уроженцем Костанайской области, свою карьеру спасателя начал в Караганде. За 8 лет службы он поднялся по карьерной лестнице от стажера до инженера пожарной части №11 ГУ «СПиАСР ДЧС Карагандинской области МЧС РК. Также он является многократным чемпионом в гиревом спорте не только РК, но и многих других стран. Александр старший тренер Карагандинской области по гиревому спорту. Тренер Школы высшего спортивного мастерства по неолимпийским видам спорта УФКиС Карагандинской области. Входит в состав национальной сборной Республики Казахстан.

- Александр, почему вы выбрали эту профессию? Чем она вас привлекла?

- Вообще, с самого раннего детства я мечтал быть военным, всегда восхищался героями из военных фильмов или реальных рассказах о людях, совершившие героические поступки, проявившие отважность, решительность и бесстрашие ради защиты людей и своей родины. Думаю, все эти качества и послужили для меня как постулат в выборе профессии пожарного, ведь пожарный проявляет героизм и спешит на помощь людям в каждое своё боевое дежурство, вступая в бой с такой беспощадной стихией как огонь, парой рискуя собственной жизнью.

- У Вас одна из опасных и трудных профессии. Не было желание переквалифицироваться? Что вам даёт стимул оставаться верным своей работе?

- Абсолютно согласен, профессия пожарного одна из самых опасных и трудных, кроме того, она требует постоянного совершенствования навыков и профессионализма, неотъемлемой частью является и опыт, поэтому переквалифицироваться в другое направление исходя из опасности и трудности профессии, для меня является неприемлемым.

Большим стимулом в нашей работе является благодарность людей, и возможность помогать людям в трудную минуту.

- Как вы совмещаете спорт и работу?

- Мой рабочий график состоит из пятидневной рабочей недели с 9 утра до 6:30 вечера, с полуторачасовым перерывом на обед, после окончания рабочего дня сразу же направляюсь в спортивный зал, где тренируюсь сам и провожу тренировки сборной Карагандинской области. Тренировочный процесс проходит ежедневно, как правило один раз в день, такая тренировка является основной и длится порядка трёх часов, но во время интенсивной подготовки перед важными соревнованиями, количество тренировок увеличивается в двое, это утренняя тренировка (пробежки или тренировки для общей физической подготовки).

Не скажу, что совмещать работу и спорт, это совсем легко, но имея большое желание, непоколебимые цели, и поддержку близких, это вполне возможно. И когда итогом твоего стремления и упорства в спорте, является момент восхождения на первую ступень мирового пьедестала, подъема флага и звучания гимна своей страны, окутывает неимоверная гордость за неё и желание идти дальше, доказывая себе и другим, что можно быть лучшим, лучшим во всём.

- Насколько важен спорт в вашей профессии?

- Хорошая физическая подготовка является неотъемлемым качеством для пожарных, которая способствует положительной динамике при выполнении задач, связанных с тушением пожаров и проведением аварийно-спасательных работ. Ведь именно от физической развитости и выносливости во многих случаях зависит спасение людей, скорость выполнения задач, качественная продолжительность работы с пожарно-техническим вооружением и спасательным инструментом. Во время тушения пожаров приходится работать на пределе физических и психологических возможностей и для этого требуется колоссальное здоровье и развитые физические навыки. Именно поэтому я считаю, что спорт как инструмент для развития физических качеств, дисциплины, психологической устойчивости играет важную роль в профессии пожарного.

- Гордитесь ли вы одинаково достижениями в спорте и на работе?

- В моём понимании гордиться собой, будто заниматься самовосхвалением, поэтому для меня не присуще гордится своими достижениями, я предпочитаю скромно обходится без этого. Считаю, что лучшей наградой за достижения и успехи, когда гордятся тобой.

Известно, что профессия спасателей не такая популярная среди молодежи. Что бы вы им сказали, чтобы привлечь?

Я бы так не сказал, что она не популярная, скорее сложная и опасная, поэтому многие среди молодежи не решаются посвятить себя этой профессии, отдавая предпочтенье более прибыльной, престижной и безопасной работе. Для молодежи я назвал бы несколько причин выбрать профессию пожарного: В настоящее время государство уделяет большое внимание повышению социального статуса пожарного и спасателя, престижа профессии, квалифицированных специалистов высоко ценят и гарантируют стабильный доход; возможность помогать людям является весомой причиной стать пожарным, быть полезным и значимым для общества, спасать людей и их имущество от огня; пожарные ведут активный и здоровый образ жизни, что является еще одним преимуществом этой профессии. Регулярные тренировки позволяют держать себя в отличной физической форме. Эта профессия подойдёт для сильных, мужественных и выносливых мужчин, умеющих найти выход из сложной ситуации; гибкий график работы является еще одной причиной стать пожарным. Не каждое боевое дежурство возникают пожары, поэтому у пожарного имеется время для обучения, саморазвития и отдыха. Также имеется возможность карьерного роста.

- А что бы вы посоветовали и пожелали своим коллегам?

Я не даю советов, которые не опробовал сам на себе. Не сомневайтесь в своих возможностях, не стесняйтесь быть лучшими во всём, при этом позволяйте себе роскошь оставаться самими собой, развивайтесь, помня, что нет предела совершенству. Вот такой закольцованный, очень простой совет. Ведь, само собою понимаешь, что есть два пути, либо остановиться и угаснуть, либо подняться на новую ступень в своем развитии.