При первых признаках COVID-19 карагандинцев призывают обращаться за медпомощью
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области растёт число инфицированных СOVID-19. Только за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 794 новых случая заражения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Большинство заболевших поступает в госпитали с большим процентом поражения лёгких. Медики объясняют это тем, что некоторые люди подолгу занимаются самолечением, теряя при этом драгоценное время и шанс на быстрое восстановление.
К примеру, в многопрофильной больнице №1 Караганды в настоящее время находятся 215 пациентов. У большинства из них объём поражения легких от 30 до 90 процентов. Все они поступили с повышенной температурой тела и одышкой.
«Наша больница была перепрофилирована в госпиталь в апреле. Лечебное заведение рассчитано на 250 коек. В настоящее время у нас находятся 215 человек, в реанимационном отделении – 15 больных. На ИВЛ 9 человек. В основном поступают с поражением лёгких до 90%. Это те, кто долгое время самостоятельно лечился. Мы рекомендуем пациентам не заниматься самолечением. Многие ошибочно думают, что простудились, выпили холодное, а фактически это первые признаки коронавируса. Чтобы избежать осложнений, нужно сразу же обращаться к врачам. А лучше всего обезопасить себя при помощи вакцинации», – рассказала руководитель терапевтической службы многопрофильной больницы №1 Наиля Курмышева.
В стационаре имеется всё необходимое для оказания помощи: 25 аппаратов ИВЛ, 151 концентратор для подачи кислорода, палаты централизованной подачи кислорода, лекарственные препараты.
«Я поступила в больницу 14 июля с высокой температурой, одышкой. У меня было поражение лёгких 25 процентов. Когда находишься в стационаре и видишь, как болезнь развивается, становится по-настоящему страшно. Здесь многие лежат семьями. В частности, мой муж тоже здесь лечился. Очень хороший медперсонал, всегда поможет», – отметила пациентка госпиталя Татьяна Ребро.
В реанимационном отделении находятся пациенты с тяжёлыми формами коронавирусной инфекции.
«Очень много пациентов с сопутствующими патологиями, такими как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и так далее. Когда пациенты после длительного нахождения дома поступают к нам, то с заболеванием трудно бороться, потому что объём поражения лёгочной ткани уже достаточно велик. Я настоятельно рекомендую при первых же признаках заболевания обращаться за медпомощью», – говорит заведующий отделением реанимации многопрофильной больницы №1 Караганды Талгат Айтпенов.
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