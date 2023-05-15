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При переименовании населенных пунктов и улиц намерены учитывать мнение казахстанцев

Автор:  
Арайлым Мұрат
15 Мая 2023, 18:00
При переименовании населенных пунктов и улиц намерены учитывать мнение казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерством культуры и спорта РК разработаны правила учета мнения населения соответствующей территории при наименовании, переименовании административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований. Соответствующий документ размещен на портале открытых НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В документе говорится о том, что учет мнения населения при переименовании населенных пунктов и улиц организовывается акиматами и вносится на рассмотрение маслихата. Учет мнений проводится путем проведения собраний местного сообщества.

Мнение населения соответствующей территории при наименовании и переименовании населенных пунктов, в порядке, установленном действующим законодательством РК, вносится на рассмотрение соответствующих ономастических комиссий.

Учет мнения населения по наименованию и переименованию сел, поселков, сельских округов, городов районного значения, составных частей населенных пунктов, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований осуществляется посредством открытого голосования, по результатам которого большинством голосов принимается решение. Итоги голосования оглашаются на месте проведения собрания и оформляются протоколом.

В протоколе указывается общее количество проголосовавших «за» или «против». К протоколу прилагается список участников собрания местного сообщества. Протокольное решение собрания местного сообщества в течение 7 рабочих дней после его проведения публикуется в СМИ, распространяемых на соответствующей территории.

Документ будет на публичном обсуждении до 29 мая.


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