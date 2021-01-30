При переходе на латиницу нельзя ничего потерять из культурно-исторического наследия – Айдос Сарым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, где был представлен новый вариант алфавита. Глава Правительства дал поручение провести подготовительную работу по постепенному переходу на латинскую графику казахского языка. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым высказал свое мнение по данному поводу.

– Айдос Амироллаевич, каким требованиям, на Ваш взгляд, должен отвечать новый казахский алфавит на латинице?

– Самое главное – обеспечение соответствия алфавита природе казахского языка. Это во-первых. Во-вторых – соответствие алфавита нашим культурно-историческим традициям и современным компьютерным технологиям. Думаю, долгая подготовка к переходу на новый алфавит связана именно с этими высокими требованиями, в соответствии с поручениями Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента Касым-Жомарта Токаева. Как видим, последний вариант оказался более удачным, чем предыдущие.

– Поэтапный переход на новый алфавит предусматривает, в первую очередь, подготовку учебников для преподавателей, которые будут обучать население. Как Вы считаете, кто должен принять участие в этой работе?

– Думаю, что в подготовке учебников должен принять участие широкий круг специалистов. Обязательно должны быть учтены рекомендации психологов, восприятие и традиции общества, степень подготовленности обучающихся. Это раз.

А второе – нужно понимать, что все это будет связано и с компьютерными технологиями, и с полиграфией. Ведь нужно будет издать большое количество учебников и пособий, разработать компьютерные программы. Подчеркну, что необходимы такие программы, которые смогут моментально транслитерировать кириллические тексты в латиницу. Это касается и цифровизации казахской литературы, и в этой работе есть проблемы.

Обратите внимание – в наших библиотеках идет не цифровизация литературы, а ее фотографирование. Получаются файлы PDF, которые невозможно скопировать, из которых невозможно извлечь цитату. Нужно, чтобы вся литература была в html-формате, с которым можно работать в ходе процесса перевода на латиницу.

У нас скопились огромные массивы информации, в том числе и в советский период. Все это вместе составляет наш культурный багаж, и нужно обеспечить технологическую доступность его для транслитерации. Нужно обратить внимание на все наши программы по работе с культурным наследием, чтобы не терять ничего из этого наследия, и чтобы не умножать работу.

Теперь на всю работу по цифровизации культурного наследия нужно смотреть сквозь призму латиницы, чтобы выделяемые средства расходовались с учетом этих требований, с высоким качеством. У нас в обществе востребовано все, что накоплено ранее – начиная с произведений Абая и заканчивая советскими писателями, и нельзя допустить разрыва между поколениями. Для этого лучший способ – все погрузить в Интернет в доступном виде.

– Какое участие во всем этом должна принять казахстанская общественность?

– Прежде всего, общественность не должна оставаться равнодушной, это самое главное. Когда появляются какие-то открытые письма, обращения – мы не должны воспринимать это как некую проблему или вызов. Мы должны это воспринимать, как нормальный сигнал, с которым нужно работать.

Во-вторых, мы видим на примере некоторых законопроектов, общественных инициатив, что любую, даже самую прогрессивную, идею, можно превратить в какое-то абсолютное чудовище, которым можно пугать детей и их родителей. Поэтому нужно максимально учитывать интересы всех групп, корпораций. Мы же видим, что есть коллизии, например, между филологами и компьютерщиками. Специалисты по цифровым вариантам предлагают более европеизированные варианты.

С другой стороны, есть задачи, вытекающие из природы языка, орфоэпии, орфографии. Наверное, филологи знают и чувствуют язык лучше. Мы не можем терять эксклюзивность звуков и фонетических обозначений этих звуков, которые делают казахский язык именно казахским – наш говор, наше произношение. При решении каких-то вопросов нужно заранее всех приглашать, чтобы можно было исправить такие коллизии.

Возможно, уже нужны новая концепция или несколько больших документов, которые будут включать и вопросы, связанные с культурным наследием, с его переводом на латиницу и изданием. Конечно, на начальном этапе упор будет делаться на учебники, затем на классическую литературу, затем еще на что-то. Это должно делаться с учетом сведений, которые есть у книгоиздателей и продавцов – какие книги казахстанцы стремятся иметь у себя дома в бумажном виде. Нужно думать обо всем этом уже сейчас, чтобы в будущем не создавать ажиотаж вокруг этих вопросов, а с другой стороны – не дискредитировать саму идею перехода на латиницу.

– Спасибо за беседу!