При переходе на латиницу нельзя ничего потерять из культурно-исторического наследия – Айдос Сарым
– Айдос Амироллаевич, каким требованиям, на Ваш взгляд, должен отвечать новый казахский алфавит на латинице?
– Самое главное – обеспечение соответствия алфавита природе казахского языка. Это во-первых. Во-вторых – соответствие алфавита нашим культурно-историческим традициям и современным компьютерным технологиям. Думаю, долгая подготовка к переходу на новый алфавит связана именно с этими высокими требованиями, в соответствии с поручениями Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента Касым-Жомарта Токаева. Как видим, последний вариант оказался более удачным, чем предыдущие.
– Поэтапный переход на новый алфавит предусматривает, в первую очередь, подготовку учебников для преподавателей, которые будут обучать население. Как Вы считаете, кто должен принять участие в этой работе?
– Думаю, что в подготовке учебников должен принять участие широкий круг специалистов. Обязательно должны быть учтены рекомендации психологов, восприятие и традиции общества, степень подготовленности обучающихся. Это раз.
А второе – нужно понимать, что все это будет связано и с компьютерными технологиями, и с полиграфией. Ведь нужно будет издать большое количество учебников и пособий, разработать компьютерные программы. Подчеркну, что необходимы такие программы, которые смогут моментально транслитерировать кириллические тексты в латиницу. Это касается и цифровизации казахской литературы, и в этой работе есть проблемы.
Обратите внимание – в наших библиотеках идет не цифровизация литературы, а ее фотографирование. Получаются файлы PDF, которые невозможно скопировать, из которых невозможно извлечь цитату. Нужно, чтобы вся литература была в html-формате, с которым можно работать в ходе процесса перевода на латиницу.
У нас скопились огромные массивы информации, в том числе и в советский период. Все это вместе составляет наш культурный багаж, и нужно обеспечить технологическую доступность его для транслитерации. Нужно обратить внимание на все наши программы по работе с культурным наследием, чтобы не терять ничего из этого наследия, и чтобы не умножать работу.
Теперь на всю работу по цифровизации культурного наследия нужно смотреть сквозь призму латиницы, чтобы выделяемые средства расходовались с учетом этих требований, с высоким качеством. У нас в обществе востребовано все, что накоплено ранее – начиная с произведений Абая и заканчивая советскими писателями, и нельзя допустить разрыва между поколениями. Для этого лучший способ – все погрузить в Интернет в доступном виде.
– Какое участие во всем этом должна принять казахстанская общественность?
– Прежде всего, общественность не должна оставаться равнодушной, это самое главное. Когда появляются какие-то открытые письма, обращения – мы не должны воспринимать это как некую проблему или вызов. Мы должны это воспринимать, как нормальный сигнал, с которым нужно работать.
Во-вторых, мы видим на примере некоторых законопроектов, общественных инициатив, что любую, даже самую прогрессивную, идею, можно превратить в какое-то абсолютное чудовище, которым можно пугать детей и их родителей. Поэтому нужно максимально учитывать интересы всех групп, корпораций. Мы же видим, что есть коллизии, например, между филологами и компьютерщиками. Специалисты по цифровым вариантам предлагают более европеизированные варианты.
С другой стороны, есть задачи, вытекающие из природы языка, орфоэпии, орфографии. Наверное, филологи знают и чувствуют язык лучше. Мы не можем терять эксклюзивность звуков и фонетических обозначений этих звуков, которые делают казахский язык именно казахским – наш говор, наше произношение. При решении каких-то вопросов нужно заранее всех приглашать, чтобы можно было исправить такие коллизии.
Возможно, уже нужны новая концепция или несколько больших документов, которые будут включать и вопросы, связанные с культурным наследием, с его переводом на латиницу и изданием. Конечно, на начальном этапе упор будет делаться на учебники, затем на классическую литературу, затем еще на что-то. Это должно делаться с учетом сведений, которые есть у книгоиздателей и продавцов – какие книги казахстанцы стремятся иметь у себя дома в бумажном виде. Нужно думать обо всем этом уже сейчас, чтобы в будущем не создавать ажиотаж вокруг этих вопросов, а с другой стороны – не дискредитировать саму идею перехода на латиницу.
– Спасибо за беседу!