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При Парламенте создадут институт исследований и экспертизы законодательства

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
2 Сентября 2019, 13:50
При Парламенте создадут институт исследований и экспертизы законодательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать при Парламенте РК отдельный институт исследований и экспертизы законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый гражданин нашей страны должен почувствовать улучшения. От государственных органов я требую оперативной работы и реальных результатов. Не будет реформ ради реформ. У каждого министра и акима должен быть перечень основных показателей результативности работы, благодаря чему будет определен и уровень достижения им результатов. На членов Правительства, руководителей госорганов и регионов, государственных компаний и учреждений возлагается персональная ответственность за реализацию соответствующих реформ», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента.

По словам Президента, в связи с этим им недавно был подписан новый Указ.

«В рамках Указа будет конкретно оцениваться положение в стране, в том числе положение населения в регионах на основе опросов. Ответственные за социально-экономическую политику структуры Правительства должны проводить опережающую работу в соответствие с запросами общества. Для этого необходимо максимально усилить систему контроля, анализа и прогнозирования», - отметил Глава государства.

«По запросам депутатов поручаю создать Институт исследований и экспертизы законодательства при Парламенте. Названная структура будет способствовать повышению качества принимаемых законов», - добавил он.


Президент Казахстана   Астана   Мажилис   Силовые структуры   Послание Президента РК. Сентябрь 2019  
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