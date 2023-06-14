При опрокидывании лодки в Нигерии погибли сотни человек

АБУДЖА. КАЗИНФОРМ – Более 100 человек утонули, и еще больше пропали без вести после того, как лодка, перевозившая их по реке Нигер на юго-западе Нигерии, перевернулась, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Судно перевозило более 300 пассажиров, следовавших из штата Квара в штат Нигер после свадебной церемонии.

По словам официальных лиц, поисковые и спасательные работы продолжаются, чтобы найти пострадавших.

Гости решили воспользоваться лодкой, чтобы пересечь местную реку, которая затопила дороги после проливных дождей. Присутствовавшие на церемонии бракосочетания в соседней деревне не смогли уехать оттуда на мотоциклах из-за размытых дорог.

Лодка перевернулась после удара о ствол дерева и раскололась надвое. Инцидент произошел между 3 и 4 часами по местному времени. Спастись удалось 53 пассажирам. Есть опасения, что все остальные, находившиеся на лодке люди, погибли.

Правительство штата Квара выразило соболезнования семьям погибших, добавив, что отслеживает ход спасательных работ в поисках выживших.

Катастрофы на лодках - обычное дело в северной Нигерии. В прошлом месяце 15 человек погибли в результате опрокидывания лодки на северо-западе штата Сокото.