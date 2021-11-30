При омикрон-штамме тяжелая форма COVID-19 может развиваться дольше - Гинцбург

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Большое количество мутаций нового штамма коронавируса «омикрон» может привести к тому, что тяжелое течение ковида при заражении данным видом вируса может развиваться дольше, чем при дельта-штамме, что даст организму больше времени выработать иммунитет. Такое мнение ТАСС высказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает МИА «Казинформ».

«Больше (мутаций) еще не значит, что хуже. Это как раз может повлиять, я очень надеюсь, что это ослабит его способность образовывать синцитии (клетки, которые сливаются в единую массу), (уменьшит) скорость перехода от момента заражения до проникновения в легкие. Если это будет как у уханьского штамма и всех предыдущих до штамма «дельта», то тогда клетки памяти будут работать, и нас с вами защищать. То есть количество случаев тяжелого заболевания резко уменьшится, несмотря на то, что заразность будет такая же или даже больше», - сказал он.

Гинцбург уточнил, что сегодня при дельта-штамме переход от легкого течения ковида к среднетяжелому или тяжелому занимает 3-4 дня, тогда как ранее этот показатель составлял 10-15 дней.

Он также рассказал, что Центр им. Н. Ф. Гамалеи пока не получил образец омикрон-штамма, но когда он будет получен, его нужно будет изучить по нескольким параметрам.

«Какие антитела образуются, насколько сыворотка, которая под действием «Спутника V» образовалась, будет нейтрализовать (вирус). С другой стороны, будет ли этот штамм также образовывать синцитии, то есть сколько времени займет переход от момента заражения до тяжелого поражения легких. Если он будет как дельта-штамм, тогда ничего хорошего, а если он будет как уханьский, то тогда ничего опасного не будет. Посмотрим, когда получим», - заключил он.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению.