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При омикрон-штамме тяжелая форма COVID-19 может развиваться дольше - Гинцбург

30 Ноября 2021 11:50
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При омикрон-штамме тяжелая форма COVID-19 может развиваться дольше - Гинцбург

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Большое количество мутаций нового штамма коронавируса «омикрон» может привести к тому, что тяжелое течение ковида при заражении данным видом вируса может развиваться дольше, чем при дельта-штамме, что даст организму больше времени выработать иммунитет. Такое мнение ТАСС высказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает МИА «Казинформ».

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«Больше (мутаций) еще не значит, что хуже. Это как раз может повлиять, я очень надеюсь, что это ослабит его способность образовывать синцитии (клетки, которые сливаются в единую массу), (уменьшит) скорость перехода от момента заражения до проникновения в легкие. Если это будет как у уханьского штамма и всех предыдущих до штамма «дельта», то тогда клетки памяти будут работать, и нас с вами защищать. То есть количество случаев тяжелого заболевания резко уменьшится, несмотря на то, что заразность будет такая же или даже больше», - сказал он.

Гинцбург уточнил, что сегодня при дельта-штамме переход от легкого течения ковида к среднетяжелому или тяжелому занимает 3-4 дня, тогда как ранее этот показатель составлял 10-15 дней.

Он также рассказал, что Центр им. Н. Ф. Гамалеи пока не получил образец омикрон-штамма, но когда он будет получен, его нужно будет изучить по нескольким параметрам.

«Какие антитела образуются, насколько сыворотка, которая под действием «Спутника V» образовалась, будет нейтрализовать (вирус). С другой стороны, будет ли этот штамм также образовывать синцитии, то есть сколько времени займет переход от момента заражения до тяжелого поражения легких. Если он будет как дельта-штамм, тогда ничего хорошего, а если он будет как уханьский, то тогда ничего опасного не будет. Посмотрим, когда получим», - заключил он.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

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#Здравоохранение   #Коронавирус в мире   #Мировые новости  
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