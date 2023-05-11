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При обрушении моста в Финляндии пострадали 24 человека, многие из них дети

Автор:  
Жанна Нурмаганбетова
11 Мая 2023, 16:27
При обрушении моста в Финляндии пострадали 24 человека, многие из них дети Фото: Lehtikuva/Jussi Nukari via REUTERS

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 24 человека, большинство из которых дети, получили ранения в четверг в результате обрушения временного пешеходного моста в финском городе Эспоо недалеко от столицы Хельсинки, сообщили в спасательной службе. В полиции проинформировали, что временный мост из фанеры был построен для ведения строительных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

По данным Университетской больницы Хельсинки, многие из раненых - школьники, возвращавшиеся после экскурсии.

Большинство госпитализированных получили переломы конечностей в результате падения с высоты. Ведется расследование. В полиции не предоставили каких-либо подробностей инцидента, передает Breaking News.


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