При обнаружении смартфона или шпаргалок результаты ЕНТ будут аннулированы - Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При обнаружении у выпускника смартфона или шпаргалок результаты ЕНТ будут аннулированы. Об этом заявил директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК Дидар Смагулов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что в этом году будет значительно усилен контроль при сдаче ЕНТ.

«Если будет обнаружено, что тестируемый попытается с собой занести запрещенный предмет – смартфон, шпаргалки, то для него экзамен закончится. Он не будет допущен на экзамен, и результата у него не будет», - сказал Дидар Смагулов

Спикер добавил, что если раньше нахождение на пункте ЕНТ было похоже на лотерею – получится у школьника пронести смартфон или нет, то теперь ситуация в корне изменится.

«Если тестируемый подойдет к металлоискателю с запрещенным предметом, то его результат будет аннулирован, к тесту он не будет допущен, и в этом году тест пересдать он не сможет. Перед тем, как он подойдет, мы попросим его ознакомиться с правилами, он распишется в соответствующем документе, что он правила тестирования знает и запрещенных предметов с собой не имеет», - пояснил Дидар Смагулов.

Было также отмечено, что в случае обнаружения использования запрещенных предметов при сдаче ЕНТ результаты также будут аннулированы.

«Я думаю, что школьники правила игры уже приняли, и если сравнить с прошлым годом, то в этом году количество тестируемых ( в ходе текущих экзаменов), которые пронесли с собой смартфоны или пытались пронести, сократилось с 60 % до 5%», - резюмировал Дидар Смагулов.