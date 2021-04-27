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    17:21, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    При низком тарифе на газ инвестировать в отрасль невыгодно - экономист

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экономист Айдархан Кусаинов прокомментировал повышение тарифов на товарный газ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для развития газовой отрасли, которая сейчас находится в неудовлетворительном состоянии, необходимы средства и не маленькие. Один из вариантов решения проблемы поднять внутренний тариф на газ, конечно, это неприятная вещь для всех. Сегодня тарифы на «голубое топливо» субсидируются за счет экспорта, а значит, имеются убытки на внутреннем рынке, нужно понимать, что низкие цены на газ искажают экономику», - сказал Айдархан Кусаинов.

    По его словам, тариф должен быть рентабелен, чтобы сделать нефтегазовую отрасль привлекательной.

    «Дешевый газ не дает стимула повышать свою энергоэффективность, а значит производительность и конкурентоспособность в том числе. Дисбаланс, который сегодня существует на рынке газа, препятствует развитию газовой промышленности. Сейчас уже невыгодно инвестировать во внутреннюю газовую систему и добычу газа. Конечно, повышение тарифа процедура не приятная, тем не менее, к этому нужно отнестись спокойно и с понимаем», - считает экономист.

    Ранее сообщалось, что Министерство энергетики планирует утвердить предельные оптовые цены на товарный газ на внутреннем рынке Республики Казахстан.

    С 1 января 2019 года оптовые цены на товарный газ были снижены от 3,8 до 17,5% в зависимости от региона и не повышались до текущего времени.

    Предельная оптовая цена на товарный газ состоит из цен покупки газа у недропользователей, расходов на транспортировку и хранение газа на ПХГ и нормы рентабельности. Предельная оптовая цена на товарный газ для промышленных потребитиелей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа, состоит из себестоимости газа.


    Теги:
    Нефть/газ Другие государственные органы Цены и тарифы Энергетика Экономика
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