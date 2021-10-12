При необходимости пользуемся общественным транспортом – замакима Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ездит ли замакима столицы на общественном транспорте? Этот вопрос задал представитель СМИ заместителю акима столицы Асхату Оралову в ходе брифинга в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью недопущения социальной напряженности мониторинг по соблюдению ограничительных мер в автобусах не проводится. При этом мы проводим разъяснительную работу о соблюдении масочного режима, нахождении в открытых помещениях. По автобусам в каждом рейсе есть ролики, аудио- и видеосообщения о соблюдении всех мер безопасности», - пояснила главный санврач столицы Сархат Бейсенова.

Заместитель акима Нур-Султана призвал жителей соблюдать ограничительные меры.

«В общественном транспорте показываем и видеоролики, есть и листовки. Мы призываем жителей столицы соблюдать ограничения, социальную дистанцию. Этот вопрос мы возьмем под контроль. Жителей и гостей столицы просим соблюдать порядок в общественном транспорте», - прокомментировал заместитель акима.

По его словам, автобусов на линии достаточно.

«При необходимости мы пользуемся общественным транспортом», - ответил Асхат Оралов на вопрос журналиста о том, когда он в последний раз пользовался автобусами.