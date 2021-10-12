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    15:09, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    При необходимости пользуемся общественным транспортом – замакима Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ездит ли замакима столицы на общественном транспорте? Этот вопрос задал представитель СМИ заместителю акима столицы Асхату Оралову в ходе брифинга в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С целью недопущения социальной напряженности мониторинг по соблюдению ограничительных мер в автобусах не проводится. При этом мы проводим разъяснительную работу о соблюдении масочного режима, нахождении в открытых помещениях. По автобусам в каждом рейсе есть ролики, аудио- и видеосообщения о соблюдении всех мер безопасности», - пояснила главный санврач столицы Сархат Бейсенова.

    Заместитель акима Нур-Султана призвал жителей соблюдать ограничительные меры.

    «В общественном транспорте показываем и видеоролики, есть и листовки. Мы призываем жителей столицы соблюдать ограничения, социальную дистанцию. Этот вопрос мы возьмем под контроль. Жителей и гостей столицы просим соблюдать порядок в общественном транспорте», - прокомментировал заместитель акима.

    По его словам, автобусов на линии достаточно.

    «При необходимости мы пользуемся общественным транспортом», - ответил Асхат Оралов на вопрос журналиста о том, когда он в последний раз пользовался автобусами.


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