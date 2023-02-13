При наличии 5 баллов по IELTS абитуриенты смогут не сдавать английский язык на ЕНТ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев сообщил о новшестве, которое планируется внедрить по сдаче Единого национального тестирования. По его словам, рассматривается вариант, чтобы абитуриенты при наличии 5 баллов по IELTS могли не сдавать английский язык на тестировании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что абитуриенты, которые имеют международный сертификат, освобождаются от ЕНТ. Во многом это связано с экзаменами IELTS/TOEFL. По нынешним правилам сдачи ЕНТ, если сертификат IELTS выше 6 баллов, абитуриентам автоматически присуждаются 45 баллов.

«Если вы при регистрации на ЕНТ-2022 отметили наличие и балл сертификата, то вы по желанию освобождаетесь от сдачи ЕНТ по предмету «английский язык». Баллы по английскому языку в сертификате ЕНТ не указываются. Подлинность и срок действия представляемых сертификатов проверяются приемными комиссиями вузов при подаче заявления на конкурс по присуждению образовательных грантов или зачислении на платной основе. После проверки сертификата на подлинность, вам засчитываются 45 баллов», - говорится в сообщении Национального центра тестирования.

На брифинге в СЦК директор НЦТ Руслан Емелбаев также добавил, что готовится проект нововведения, согласно которому абитуриентам, имеющим сертификат IELTS на 5 и 5,5 баллов, тоже присваивались баллы по английскому на ЕНТ.