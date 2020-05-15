При МФЦА создан Консультативный совет по развитию Юридических технологий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось первое заседание Консультативного совета по развитию юридических технологий, созданного при МФЦА, с участием управляющего МФЦА К. Келимбетова, передает МИА «Казинформ».

Консультативный совет образован с целью развития экосистемы юридических технологий финансового центра, повышения эффективности и качества оказываемых услуг, в том числе посредством применения новых технологий, обеспечивающих доступность для широкого круга потребителей.

В заседании приняли участие признанные эксперты в области права и юридических технологий из Великобритании, США, Швейцарии, Нидерландов и Сингапура, являющиеся членами Консультативного совета.

Для достижения поставленных целей Консультативный совет будет содействовать развитию сотрудничества между МФЦА и заинтересованными сторонами в сфере юридических технологий, предоставлять рекомендации по разработке нормативной правовой базы для применения юридических технологий.

Марк Бир, председатель Консультативного совета по развитию Юридических технологий:

«Рынок юридических технологий с 2014 года растет в геометрической прогрессии и на сегодняшний день в него инвестировано более 13 миллиардов долларов США. Таким образом, для МФЦА открываются новые возможности, так как юридические технологии представляют большой интерес для инвесторов».

«Нет никаких сомнений в том, что в настоящее время новые технологии быстро развиваются и в значительной степени влияют на образ жизни людей. Юридические технологии не являются исключением. Мы также рассматриваем возможности в этой очень перспективной области права и надеемся привнести свои региональные нишевые продукты», - сказал Марат Айтенов, первый заместитель председателя Правления АО «Администрация МФЦА».

Справочная информация:

МФЦА. Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Конституционный закон о создании МФЦА был подписан 7 декабря 2015 года. Цель МФЦА – формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны, создание привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечение его интеграции с международными рынками капитала. https://aifc.kz/

Консультативный совет по развитию юридических технологий - консультативно-совещательный орган, созданный при Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА). Консультативный совет образован с целью развития экосистемы юридических технологий в МФЦА, что может позволить повысить эффективность и качество юридических услуг и сделать их более доступными. Миссия Консультативного совета заключается в предоставлении стратегических рекомендаций и решений, поддержании и расширении международного сотрудничества, а также совершенствования нормативной правовой базы МФЦА.