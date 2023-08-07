Новости Казахстана и мира - свежие новости дня на inform.kz

Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

При крушении поезда в Пакистане погибли более 20 человек

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Августа 2023, 00:14
При крушении поезда в Пакистане погибли более 20 человек Фото: Dildar Baykan Atalay, Elmira Ekberova, aa.com.tr

ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - 10 вагонов пассажирского поезда Hazara Expressi сошли с рельсов недалеко от Навабшаха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Anadolu.

Пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от города Навабшах в Пакистане, в результате чего 22 человека погибли и 50 получили ранения, сообщил министр железных дорог Хаваджа Саад Рафик. По его словам, 10 вагонов пассажирского поезда Hazara Expressi, следовавшего из Карачи в Равалпинди, сошли с рельсов недалеко от Навабшаха.

По его словам, авария могла произойти в результате технической неисправности или саботажа.

На месте происшествия обнаружены тела 22 погибших, в ближайшие больницы доставлены 50 раненых. Поисково-спасательные работы продолжаются. Есть вероятность роста числа погибших.


В июне 2021 года в Пакистане при столкновении двух поездов погибли 63 пассажира.


Видео   Пакистан   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно