НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При Казахстанском институте стратегических исследований открылась экспертная площадка «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня у нас очень знаменательная встреча. Мы открываем первое заседание национальной экспертной площадки. Мы ее назвали в духе современного времени, в духе строительства Нового Казахстана «КИСИ GPS». То есть, это означает, что мы в постоянном поиске новых идей для развития Казахстана. С другой стороны, если говорить на казахском, то мы расшифровали GPS как: Gylym. Pikir. Sayasat. На сегодня видно, что общество, власть заинтересованы в постоянном экспертном диалоге, постоянном обмене мнениями. Какой Казахстан мы строим, что мы должны сделать и что собственно делаем для того, чтобы жизнь всех казахстанцев была лучше, чтобы Казахстан стал еще более успешным членом мирового сообщества? – все эти вопросы интересуют граждан», - сказал директор КИСИ при Президенте РК Еркин Тукумов открытии площадки.

В работе первого заседания дискуссионной площадки приняли участие:

Ляззат Сулеймен – депутат Сената Парламента РК, член комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам;

Азат Перуашев – депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Демократической партии Казахстана «Ак жол»; Даулет Карибек - секретарь партии «AMANAT»; Ермухамет Ертысбаев - председатель «Народной партии Казахстана»; Толеутай Рахимбеков – первый заместитель председателя Народно-демократической патриотической партии «Ауыл»; Мадина Нургалиева – директор Института общественной политики партии «AMANAT»;

Николай Кузьмин – главный эксперт Института общественной политики партии «Amanat» и другие.









Фото:kisi.kz