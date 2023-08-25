При катании на лодке утонул житель Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На одном из водоемов Костанайской области мужчина утонул во время катания на лодке, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«24 августа в 07:00 в Костанайском районе около села Васильевка на озере Кошевицкое силами оперативно-спасательного отряда ДЧС обнаружено и извлечено из воды тело гражданина 1988 года , который утонул во время катания на заводской пластиковой лодке «Мираж» с мотором», - сообщили в ДЧС.

В ведомстве напомнили, что купальный сезон уже близится к завершению.

«Костанайские спасатели рекомендуют населению ограничить пребывание на водоемах. Поскольку ночью вода остывает до + 10 градусов, а днем она не успевает прогреться до требуемой нормы +18 +20 градусов. Сейчас температура воды в Тоболе колеблется в пределах +13 +15 градусов. Купание в прохладной воде часто приводит к переохлаждению, может вызвать судороги в нижних конечностях, вследствие чего возрастает риск для жизни и здоровья отдыхающих», - добавили в ДЧС.