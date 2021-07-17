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    19:18, 16 Июль 2021 | GMT +6

    При каком условии Казахстан будет закупать вакцину AstraZeneca

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При каком условии Казахстан будет закупать вакцину AstraZenecа, рассказал официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Ержан Байтанаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он отметил, что были прекращены переговоры по поставке вакцины AstraZeneca, когда в других странах начали выявляться недостатки, сомнения по поводу нее.

    «Также мы рассказывали, что ведем переговоры со всеми странами, где производится вакцина против коронавируса. Велись также переговоры по поставке вакцины AstraZeneca. Тогда мы временно приостановили, однако сейчас готовы возобновить переговоры, посмотреть итоги клинических исследований, потому что такой интерес у нас есть. Но это не значит, что уже подписано соглашение и что завтра AstraZeneca будет в нашей стране. Этот разговор начнется, только после того, как изучим все результаты и проверим тщательно», - добавил Ержан Байтанаев.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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