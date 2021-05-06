При каких заболеваниях предоставляется реабилитационная помощь в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При каких заболеваниях на сегодня предоставляется реабилитационная помощь в Казахстане, рассказала врач-реабилитолог высшей квалификационной категории, Национальный координатор по реабилитационной помощи Айгуль Хасенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас действует реабилитация после таких заболевания как: оперативное вмешательство при кардиохирургических заболеваниях, после нейрохирургических и ортопедических операций», - сказала Айгуль Хасенова, выступая на онлайн-лектории по вопросам реабилитация после COVID-19.

Врач пояснила, что имеется три направления по реабилитационной помощи: это неврология- нейрохирургия, ортопедия- травматология, кардиология - кардиохирургия.

«Плюс к этому добавилась постковидная реабилитация», - добавила Айгуль Хасенова.

Ранее доктор медицинских наук Ляззат Ералиева рассказала , через какое количество времени после вакцинации от КВИ можно ставить другую вакцину,

«После того как вы окончили курс вакцинации от коронавируса, через месяц можно ставить любую другую вакцину, то есть промежуток - месяц», - сказала Ляззат Ералиева в ходе онлайн-круглого стола с экспертами проекта «Experts Hub Kazakhstan».



