При каких условиях закроют на карантин школы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске дежурные группы и классы пока будут работать в прежнем режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге и.о руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Татьяна Горлова прокомментировала ситуацию с работой школ и детских садов в карантинном Петропавловскеи и сельских населенных пунктах.

«Дежурные классы и группы в детсадах будут работать в прежнем режиме. Но все будет зависеть от эпидситуации. Если заболеет учитель, который учит детей в трех-четырех классах, особенно если это сельская школа, то школа будет закрыта на карантин. Если в двух разных классах сельской школы хотя бы два ученика заболели – школа будет на карантине. Таким образом мы сможем предотвратить распространение. Мы видим тенденцию – учителя начинают болеть. Режим работы дошкольных учреждений и дистанционных классов сохраняется», - проинформировала Т.Горлова.

По ее словам, в регионе 74 тысячи учеников учатся в штатном режиме.

Напомним, с начала учебного года в области выявили более 30 школьников с коронавирусом. В том числе шесть в санаторной школе-интернате в Мамлютском районе. Ранее в департаменте сообщали о двух заболевших и 17 контактных.

С 9 ноября на карантин закрывают город Петропавловск и Кызылжарский район.