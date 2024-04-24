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    14:44, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    При каких условиях в Казахстане можно перейти на домашнее обучение

    учеба
    Фото: freepik.com

    При каких условиях в Казахстане несовершеннолетние граждане могут перейти на домашнее обучение, сообщили в Министерстве просвещения РК. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно 27-ой статье Закона РК «Об образовании», в зависимости от содержания образовательных программ с учетом потребностей и возможностей личности, создания условий доступности, получение каждого уровня обучения осуществляется в форме очного, вечернего, заочного, онлайн-обучения и экстерната. При этом, согласно закону, родители имеют право выбирать организации образования с учетом желания, индивидуальных склонностей и особенностей ребёнка.

    – Образование на дому осуществляется для детей, имеющих медицинские показания. В настоящее время 13 тысяч учащихся по стране получают домашнее обучение в связи с медицинскими показаниями. Их посещают учителя из школы и проводят уроки, – сообщили в Министерстве просвещения в ответе на официальный запрос агентства Kazinform.

    На вопрос «ожидаются ли изменения правил выхода на домашнее обучение», ответили, что он не рассматривается.

    Теги:
    Минпросвещения РК Образование Учителя Общество школа
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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