При каких условиях в Казахстане можно перейти на домашнее обучение

При каких условиях в Казахстане несовершеннолетние граждане могут перейти на домашнее обучение, сообщили в Министерстве просвещения РК. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно 27-ой статье Закона РК «Об образовании», в зависимости от содержания образовательных программ с учетом потребностей и возможностей личности, создания условий доступности, получение каждого уровня обучения осуществляется в форме очного, вечернего, заочного, онлайн-обучения и экстерната. При этом, согласно закону, родители имеют право выбирать организации образования с учетом желания, индивидуальных склонностей и особенностей ребёнка.

– Образование на дому осуществляется для детей, имеющих медицинские показания. В настоящее время 13 тысяч учащихся по стране получают домашнее обучение в связи с медицинскими показаниями. Их посещают учителя из школы и проводят уроки, – сообщили в Министерстве просвещения в ответе на официальный запрос агентства Kazinform.

На вопрос «ожидаются ли изменения правил выхода на домашнее обучение», ответили, что он не рассматривается.