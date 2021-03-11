При каких условиях в аптеки будут направлены лекарства из стабфонда Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель правления «Almaty Finance» Тимур Хаиров рассказал, в каком случае на прилавки аптек будут направлены лекарства из стабилизационного фонда лекарств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участились жалобы алматинцев на отсутствие в аптеках некоторых лекарств. Как заверил Тимур Хаиров, в аптеках можно приобрести их заменители.

«Сегодня мы наблюдаем за остатками средств именно по международным непатентованным наименованиям в аптеках города. Если именно в наличии в аптеках города не будет той же самой «Ацетилсалициловой кислоты», то в этом случае акимат города примет меры и с учетом стабилизационного фонда будут приняты меры, чтобы лекарственные средства из стабилизационного фонда были направлены в аптеки города. Если в аптеках города не хватает каких-то аналогов «Ацетилсалициловой кислоты», то тогда мы уже будем использовать средства и возможности стабилизационного фонда. Сегодня в аптеках города есть в наличии аналоги того же «Кардиомагнила», с тем же самым действием, с тем же самым действующим веществом», - сказал на брифинге в региональной службе коммуникаций председатель правления «Almaty Finance» Тимур Хаиров.

По его словам, в случае если продолжится такая ситуация с лекарствами, акимат имеет право направить лекарственные средства в аптеки города.

Кроме того, спикер отметил, что в аптеки куплены и поставлены 40 миллионов лекарственных средств, создан полугодовой запас лекарств.