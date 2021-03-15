При каких условиях в Алматы введут локдаун
«Нам нужно дальше продолжать наши ограничительные меры, потому что так дальше продолжаться не может. Мы на сегодня имеем 3400 коек, загруженность которых не превышает 40%, и при этом мы имели 7 тысяч резервных коек, но резервы тоже могут исчерпаться. Если мы будем иметь госпитализацию 500 случаев в сутки, то буквально в пределах одного инкубационного периода мы полностью займем все койки. Этого мы не должны допустить. Если даже будет 300 госпитализаций в сутки, то, конечно же, город будет закрываться на локдаун. Если и далее не принять превентивные меры, то придется полностью закрываться нам. Не ограничивать, останавливать целые отрасли - наша задача этого не допустить. Сейчас еще не поздно. Если мы упустим время, то тогда действительно будет поздно», - сказал в ходе ZOOM конференции Жандарбек Бекшин.
Напомним, 10 марта Алматы попал в «красную» зону по коронавирусу. В городе с 13 марта ужесточен режим карантина. Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что в школах Алматы не будут заполнять классы до 25 человек.
Кроме того, в прошедшие выходные, 13 и 14 марта, работа общественного транспорта, в том числе и метрополитена, будет приостановлена в городе.