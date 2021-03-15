При каких условиях в Алматы введут локдаун

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, при каких условиях Алматы полностью закроется на карантин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам нужно дальше продолжать наши ограничительные меры, потому что так дальше продолжаться не может. Мы на сегодня имеем 3400 коек, загруженность которых не превышает 40%, и при этом мы имели 7 тысяч резервных коек, но резервы тоже могут исчерпаться. Если мы будем иметь госпитализацию 500 случаев в сутки, то буквально в пределах одного инкубационного периода мы полностью займем все койки. Этого мы не должны допустить. Если даже будет 300 госпитализаций в сутки, то, конечно же, город будет закрываться на локдаун. Если и далее не принять превентивные меры, то придется полностью закрываться нам. Не ограничивать, останавливать целые отрасли - наша задача этого не допустить. Сейчас еще не поздно. Если мы упустим время, то тогда действительно будет поздно», - сказал в ходе ZOOM конференции Жандарбек Бекшин.

Напомним, 10 марта Алматы попал в «красную» зону по коронавирусу. В городе с 13 марта ужесточен режим карантина. Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что в школах Алматы не будут заполнять классы до 25 человек.

Кроме того, в прошедшие выходные, 13 и 14 марта, работа общественного транспорта, в том числе и метрополитена, будет приостановлена в городе.