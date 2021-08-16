При каких условиях в Алматы снимут ограничительные меры

АЛМАТЫ. КАЗИФНОРМ – Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, при каких условиях будут сниматься ограничительные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что главная задача - создание необходимой иммунной прослойки.

«Чтобы нам снять эти ограничительные мероприятия, если мы достигнем 70-80% охвата нашего населения вакцинацией, то мы сможем поэтапно снимать ограничительные мероприятия», - сказал он.

Он отметил, что до того, как в городе будут достигнут такой охват, необходимо сдерживать ситуацию ограничительными мероприятиями, которые направлены на то, чтобы не допустить перегрузку медорганизаций.

Сейчас Алматы находится в «красной» зоне, ситуация остается напряженной.