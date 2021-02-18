При каких условиях в Алматы будут закуплены новые троллейбусы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении городской мобильности Алматы рассказали, будут ли закупаться новые троллейбусы в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По проекту «Модернизация контактных и кабельных сетей троллейбусных линий в городе Алматы» проводятся работы по замене кабельных линий на 6-10 кВ и на 600, а также устанавливаются новые опоры контактной сети.

«Некоторые запланированные работы на 2020 год, были перенесены из-за пандемии на 2021-2022 годы. По окончанию всего объема работ в рамках модернизации, существующая проблема будет решена», - отметили в управлении в ответ на запрос МИА «Казинформ».

Также в управлении отметили, что на сегодня в троллейбусном парке находятся троллейбусы, купленные в 2013-2014 годах.

«Эксплуатация троллейбусов в городских условиях, согласно стандартам, составляет 8 лет. Также сообщаем, что при выделении бюджетных средств будет осуществлен закуп новых троллейбусов», - сообщили в управлении.

По статистике, представленной управлением городской мобильности, в среднем в месяц регистрируется до 5 случаев обрыва контактно-кабельной сети.



