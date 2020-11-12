При каких условиях снимут карантин в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали еще 35 инфицированных коронавирусом. Из них 10 – бессимптомные носители вируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Татьяна Горлова сообщила, что наибольшее число заболевших вновь приходится на Петропавловск – 18 из 35. Среди районов лидируют по числу инфицированных за сутки Кызылжарский и Уалихановский – по 6 человек.

По-прежнему высокий процент заболеваемости COVID-19 регистрируется среди старшей возрастной категории. В частности, 26% от общей регистрации приходится на возраст 60 лет и старше, 20% - 50-59 лет, 17% - 30-39 лет.

«Активная регистрация коронавируса отмечается среди лиц, прибывших из Российской Федерации и других зарубежных стран. Всего с 6 октября по 10 ноября прибыли через пункты пропуска 19 947 человек. Из них со справками - 5624 человека. Без справок прибыли 1590 человек. Их помещали в карантинные стационары. В результате у 153 выявили коронавирус. 108-ми иностранцам въезд запретили, поскольку у них отсутствовала справка о прохождении ПЦР-исследования», - проинформировала Т. Горлова.

Всего за минувшие сутки североказахстанские лаборатории провели 1 350 ПЦР-исследований. Почти на 300 больше, чем в предыдущие.

На карантине остаются 11 населенных пунктов. С пяти ограничения сняли. Новых случаев инфицирования здесь не регистрировали в течение двух недель.

Пока неизвестно, в каком режиме начнется вторая учебная четверть в школах области. Т. Горлова отметила, что все зависит от эпидситуации. Вероятно, к организации учебного процесса будут подходить дифференцированно, учитывая число заболевших и действующие ограничительные мероприятия в каждом населенном пункте.

«Борьба с коронавирусом организована на всех уровнях. Еженедельно проходят заседания штаба региональной комиссии при акимате области. Это позволяет оперативно решать возникающие вопросы. Налажено межведомственное взаимодействие. Радует, что люди уже сами делают замечания тем, кто нарушает карантинные правила», - отметила Т. Горлова.

Она констатировала, что продолжаются нарушения карантинного режима. Уже составили 1 261 протокол, из которых 1 158 - на физических лиц. Практически все – за нарушение масочного режима. На рассмотрении в департаменте находятся еще 386 материалов.

В «красную зону» регион пока не вошел. Число R сейчас менее единицы. Однако санитарные врачи отмечают, что ситуация может измениться в худшую сторону в любое время. Говорить о снижении заболеваемости пока не приходится – инфицированных становится больше. Карантин же в Петропавловске могут снять только при стабильном снижении числа заболевших либо при отсутствии их роста хотя бы в течение недели.

«Вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем, сложно локализовать и ликвидировать. Дистанция, маски, отказ от посещения массовых мероприятий – принципы, от которых все уже устали, но которые помогут избежать заражения. Начался зимний период, когда становятся частыми заболевания ОРВИ. Обращаюсь ко всем жителям региона: будьте ответственны. При малейших признаках вирусной инфекции оставайтесь дома. Не подвергайте риску коллектив. Мы все сейчас находимся в закрытых помещениях, бактерицидные ламы есть не на всех рабочих местах. Вызывайте на дом скорую или мобильную бригаду. Все ограничения сейчас должны быть как норма. Тогда, возможно, мы сможем остановить рост и прервать передачу вируса друг другу», - сказала Т. Горлова.



