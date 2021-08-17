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При каких условиях школы Алматы перейдут на онлайн-формат

17 Августа 2021 16:45
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При каких условиях школы Алматы перейдут на онлайн-формат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Если эпидемиологическая ситуация в Алматы ухудшится, школы могут быть переведены на удаленку. Об этом сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если в классе у школьника обнаружится коронавирус, его переведут в онлайн. Если 20% учеников и учителей заразятся, школа будет полностью закрыта. Если половина учащихся будут учиться, а половина нет, то будет карантин», - сказал Жандарбек Бекшин.

Он также остановился на том, как учатся школьники с хроническими заболеваниями.

«Мы получаем запросы от родителей. Они просят перевести своих детей с хроническими заболеваниями на онлайн-обучение. Такие заявления пишут многие родители. Если это подтвердится медицинскими документами, ребенок будет переведен на домашнее обучение. Кроме того, если в классе будет обнаружен больной, весь класс будет переведен на онлайн-формат, чтобы предотвратить распространение инфекции», - добавил главный санврач Алматы.

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#Алматы   #Образование   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Гульзат Сахова

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