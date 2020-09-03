При каких условиях разрешат работу кинотеатров в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – При каких условиях разрешат работу кинотеатров в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Театры и кинотеатры сейчас пока работают в онлайн-режиме. Это правильно. Сейчас мы по каждому театру отрабатываем инструкции, каким образом администрация театра, музея будет обеспечивать безопасность. Нужны дистанцирование, маски, чтобы не было перегруженности объекта. Если будут соблюдаться эти мероприятия, установлены санитайзеры, термометрия, естественно эти объекты будут работать «, - сказал в ходе брифинга руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

Он отметил, что сейчас рассматривается вопрос допуска 30% зрителей в кинозал.

«Каждый будет по конфигурации своего зала, возможности, или это будет в шахматном порядке или просто расстояние между рядами и между соседями. Метр между рядами и метр между боковыми соседями. Вот такие предложения поступают. Каждый театр в зависимости от своей конфигурации будет предлагать свои инструкцию по соблюдению. Если все это будет соблюдаться, будет разрешаться и допуск зрителей до 30% мощности зала», - добавил он.

Ранее Жандарбек Бекшин объяснил послабление ограничений в Алматы.