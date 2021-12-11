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При каких условиях разрешат новогодние корпоративы в Атырауской области

11 Декабря 2021 16:15
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При каких условиях разрешат новогодние корпоративы в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Условия проведения новогодних корпоративов назвали в департаменте санитарно-эпидемиологического надзора Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По новому постановлению главного санитарного врача области, вступившему в силу 10 декабря, полного запрета на новогодние корпоративы в ресторанах и банкетных залах из-за коронавируса в Атырау нет. Если регион будет находиться в «зеленой» зоне, то запрета на проведение праздничных и корпоративных мероприятий не будет», - сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического надзора Атырауской области Алия Бекешева.

При этом в банкетах могут принять участие только посетители с «зеленым» статусом. Кроме того, количество гостей не должно превышать 100 человек.

Если статус региона поменяется, то требования будут изменены, подчеркнула представитель департамента санэпиднадзора.


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#Атырауская область   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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