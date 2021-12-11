При каких условиях разрешат новогодние корпоративы в Атырауской области
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Условия проведения новогодних корпоративов назвали в департаменте санитарно-эпидемиологического надзора Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По новому постановлению главного санитарного врача области, вступившему в силу 10 декабря, полного запрета на новогодние корпоративы в ресторанах и банкетных залах из-за коронавируса в Атырау нет. Если регион будет находиться в «зеленой» зоне, то запрета на проведение праздничных и корпоративных мероприятий не будет», - сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического надзора Атырауской области Алия Бекешева.
При этом в банкетах могут принять участие только посетители с «зеленым» статусом. Кроме того, количество гостей не должно превышать 100 человек.
Если статус региона поменяется, то требования будут изменены, подчеркнула представитель департамента санэпиднадзора.
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