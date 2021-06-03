При каких условиях работают объекты предпринимательства в Актюбинской области
Объектам общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни разрешается работать с 07:00 до 02:00 часов при заполняемости до 50%, но не более 50 мест с соблюдением требований приложения 21 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.
Объекты, участвующие в проекте ASHYQ, работают в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РК №22 от 22.05.2021 года. Разрешаются услуги по доставке еды, при соблюдении требований приложения 22 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан 67 от 25 декабря 2020 года.
Летним площадкам разрешено работать с 07:00 до 02:00 часов с соблюдением требований приложения 21 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года. Объекты, участвующие в проекте «ASHYQ» работают в соответствии постановления главного государственного санитарного врача РК №22 от 22.05.2021года.
Объекты общественного питания по типу столовых работают круглосуточно с соблюдением требований приложения 21 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.
Фудкортам разрешается работать только на вынос и доставку еды, с соблюдением требований приложения 5, 22 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года.
Баням, саунам, СПА-центрам, бассейнам разрешается работать с соблюдением требований приложения 16 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.
Что касается объектов культуры, разрешаются репетиции с участием до 50 человек с соблюдением требований приложения 9 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года.
Кинотеатры, театры, филармонии, концертные залы работают при заполняемости не более 30% с соблюдением требований приложения 9 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года.