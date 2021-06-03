При каких условиях работают объекты предпринимательства в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Летним площадкам в Актюбинской области разрешено работать с 07:00 до 02:00 часов. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Актюбинской области «Об ограничительных карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Актюбинской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Объектам общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни разрешается работать с 07:00 до 02:00 часов при заполняемости до 50%, но не более 50 мест с соблюдением требований приложения 21 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

Объекты, участвующие в проекте ASHYQ, работают в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РК №22 от 22.05.2021 года. Разрешаются услуги по доставке еды, при соблюдении требований приложения 22 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан 67 от 25 декабря 2020 года.

Летним площадкам разрешено работать с 07:00 до 02:00 часов с соблюдением требований приложения 21 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года. Объекты, участвующие в проекте «ASHYQ» работают в соответствии постановления главного государственного санитарного врача РК №22 от 22.05.2021года.

Объекты общественного питания по типу столовых работают круглосуточно с соблюдением требований приложения 21 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

Фудкортам разрешается работать только на вынос и доставку еды, с соблюдением требований приложения 5, 22 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года.

Баням, саунам, СПА-центрам, бассейнам разрешается работать с соблюдением требований приложения 16 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

Что касается объектов культуры, разрешаются репетиции с участием до 50 человек с соблюдением требований приложения 9 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года.

Кинотеатры, театры, филармонии, концертные залы работают при заполняемости не более 30% с соблюдением требований приложения 9 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года.