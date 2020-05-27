При каких условиях откроют рынки в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - При каких обстоятельствах откроются продуктовые и промышленные рынки, рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По рекомендации Всемирной организации здравоохранения определены критерии по коронавирусной инфекции. Если заболевание превышает 7-процентный порог, это считается сложной эпидситуацией. Если в течение недели количество инфицированных будет стабильно на низком уровне, то дополнительно будут рассмотрены меры по ослаблению карантинных мер. Таким образом, рынки в Атырау откроют только при стабилизации эпидемиологической ситуации», - сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций и.о. руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области Амантай Жумагалиев.

Ранее сообщалось, что общее число инфицированных коронавирусом в регионе достигло 923 человек. В Атырау карантин продлен до 8 июня.