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При каких условиях откроют рынки в Атырау

27 Мая 2020 06:00
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При каких условиях откроют рынки в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - При каких обстоятельствах откроются продуктовые и промышленные рынки, рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По рекомендации Всемирной организации здравоохранения определены критерии по коронавирусной инфекции. Если заболевание превышает 7-процентный порог, это считается сложной эпидситуацией. Если в течение недели количество инфицированных будет стабильно на низком уровне, то дополнительно будут рассмотрены меры по ослаблению карантинных мер. Таким образом, рынки в Атырау откроют только при стабилизации эпидемиологической ситуации», - сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций и.о. руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области Амантай Жумагалиев.

Ранее сообщалось, что общее число инфицированных коронавирусом в регионе достигло 923 человек. В Атырау карантин продлен до 8 июня.


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Ключевые слова: Малый бизнес, Атырауская область, Безопасность, Общество, Коронавирус,
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Автор:

Виктор Сутягин

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