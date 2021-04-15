При каких условиях можно открыть «больничный» после вакцинации от КВИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Данные о ходе вакцинации в городе Алматы озвучила руководитель отдела мониторинга и аналитики городской поликлиники №4 Гульжан Картаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представитель УОЗ сообщила, что при возникновении побочных эффектов после прививки горожанам необходимо обращаться в поликлиники, где им откроют больничный лист.

«Если после постановки вакцины у пациента поднялась температура, он имеет право оформить лист нетрудоспособности», - сообщила Гульжан Картаева в ходе брифинга.

Также спикер ответила на популярный вопрос, можно ли получить первый компонент вакцины в одном городе, а второй в другом. По словам представителя УОЗ, обе прививки необходимо получать в одном городе, желательно в том же прививочном пункте, где был поставлен первый компонент вакцины.

По словам представителя Управления общественного здоровья, всего в мегаполисе с 1 февраля по 15 апреля вакцинированы 108 069 человек. За минувшие сутки 10 924 человека.

По данным Гульжан Картаевой, в числе вакцинированных 9 985 сотрудников правоохранительных органов, 11 178 педагогов, 13 951 медработник и представители других профессий.

В Алматы для вакцинации открыто порядка 200 прививочных пунктов. Причем не только на базе медицинских учреждений, но и на рынках, ТРЦ, ЦОНах, в школах, на объектах культуры и даже в жилых комплексах.

В целом в Алматы функционирует 203 пункта, в которых задействовано 406 прививочных бригад в количестве 1 809 медицинских работников, врачам помогают волонтеры из медицинских вузов и колледжей.

«Специалисты работают в прививочных пунктах 91 поликлиники, торгово-развлекательных центрах и рынках нашего города. В настоящее время задействованы 364 обучающихся интернов и резидентов. Всего обучены 975 человек (611 в резерве)», - уточнила представитель УОЗ Гульжан Картаева.

В ходе онлайн-брифинга спикер сообщила, что в Алматы 13 апреля поступил шестой транш вакцины, всего доставлено 65 290 доз. Остаток вакцины на сегодняшний день составляет 68 330 доз.

Поступление следующего транша вакцины в количестве 34 900 тысяч доз ожидается 23 апреля. Поэтому переживать о нехватке вакцины не стоит.

Гульжан Картаева подытожила сказанную информацию, призвав алматинцев записываться на прививку. Только привившись, можно победить пандемию, считает руководитель отдела мониторинга и аналитики городской поликлиники №4. А лучшим вариантом для формирования коллективного иммунитета станет именно вакцина, так как риск заболеть коронавирусом достаточно высок при нынешней эпидситуации.