При каких условиях могут ввести режим ЧП в Казахстане, рассказал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О возможности введения нового локдауна рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент режим чрезвычайного положения не рассматривается. Но согласно законодательства, данное положение вводится Главой государства и принимается на государственной комиссии», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением, отвечая на вопросы журналистов.

Он напомнил об условиях, при которых будет введен режим ЧП.

«Основным критерием по введению такого положения является тяжелая санитарно-эпидемиологическая ситуация и загруженность коечного фонда свыше 70%. Таким образом, когда будет колоссальная нагрузка на систему здравоохранения, вносится такое решение для строгих ограничительных мер», - заключил министр.

Ранее министр озвучил приоритетные направления работы ведомства на ближайшие годы.

Кроме того, А. Цой поделился планами о завозе арабской вакцины, созданной по китайской технологии.