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    12:20, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    При каких условиях могут ввести режим ЧП в Казахстане, рассказал Алексей Цой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О возможности введения нового локдауна рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На данный момент режим чрезвычайного положения не рассматривается. Но согласно законодательства, данное положение вводится Главой государства и принимается на государственной комиссии», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением, отвечая на вопросы журналистов.

    Он напомнил об условиях, при которых будет введен режим ЧП.

    «Основным критерием по введению такого положения является тяжелая санитарно-эпидемиологическая ситуация и загруженность коечного фонда свыше 70%. Таким образом, когда будет колоссальная нагрузка на систему здравоохранения, вносится такое решение для строгих ограничительных мер», - заключил министр.

    Ранее министр озвучил приоритетные направления работы ведомства на ближайшие годы.

    Кроме того, А. Цой поделился планами о завозе арабской вакцины, созданной по китайской технологии.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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