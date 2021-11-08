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При каких условиях Геннадий Головкин может стать абсолютным чемпионом мира

8 Ноября 2021 09:44
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При каких условиях Геннадий Головкин может стать абсолютным чемпионом мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне мексиканец Сауль «Канело» Альварес стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, нокаутировав теперь уже бывшего обладателя титула IBF Калеба Планта из США. После этого Альварес заявил, что не против снова выйти на ринг с GGG Геннадием Головкиным, если тот согласится подняться в суперсредний дивизион, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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«Головкин в декабре подерется с Риотой Муратой, о чем первым сообщил Дэн Рафаэль из WBN. В случае успеха GGG снова станет объединенным чемпионом мира в среднем весе. Кроме того, это достижение стало бы отличным катализатором для «Канело» и Головкина, чтобы организовать их третий бой 7 мая 2022 года», — пишется в статье.

Журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс считает, что казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (41-1-1, 36 КО) стоит согласиться на третий бой с мексиканцем Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО) в суперсреднем весе.

«Если бой «Канело» — Головкин не состоится сейчас, то когда? Головкину в следующем году исполнится 40 лет. Победу над Муратой принесет Головкину два чемпионских пояса в среднем весе. У него будет стимул подняться в весе, поскольку бой с «Канело» за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе добавит новый слой интриги в одно из лучших противостояний последнего десятилетия», — пишет Мэнникс.

Напомним, следующий бой Геннадия Головкина состоится 29 декабря в Сайтаме (Япония) на Saitama Super Arena.


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