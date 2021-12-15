+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

При каких обстоятельствах разрешена вырубка деревьев в Казахстане

15 Декабря 2021 13:07
Поделиться:
При каких обстоятельствах разрешена вырубка деревьев в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр перечислил обстоятельства, при которых в стране законодательно разрешена вырубка деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Строительство нового парка началось в Алматы
Поправки в законодательство по вопросам растительного мира намерены внести в Казахстане Ералы Тугжанов открыл конференцию «Здравоохранение Казахстана — 30 лет независимости» Провести очистку озера Бийликоль в Жамбылской области просят депутаты

«Согласно норм Типовых правил вырубка всех произрастающих деревьев в населенных пунктах осуществляется только по разрешению местного исполнительного органа», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Согласно правил оказания государственной услуги «Выдача разрешения на вырубку деревьев», разрешение выдается только при обеспечении условий для осуществления строительной деятельности, строительно-монтажных работ, предусмотренных утвержденной и согласованной градостроительной документацией:

при обслуживании объектов инженерного благоустройства, реконструкции и устройстве инженерных сетей, подземных и надземных коммуникаций;

при благоустройстве территории существующих объектов и приведения в эстетический вид, необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений.

«В соответствии с типовыми правилами в случае незаконной вырубки, уничтожения, повреждения деревьев, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, компенсационная посадка деревьев производится в тридцатикратном размере. В соответствии со статьей 32-1 Закона РК «Об особо охраняемых природных территориях» изъятие (вырубка) деревьев, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, осуществляется на основании решения Правительства РК», - отметил зампремьера.

Согласно статьи 27 Закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» местные исполнительные органы разрабатывают и представляют в маслихат на утверждение правила содержания и защиты зеленых насаждений, разработанные на основании типовых правил, утверждаемых уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства.

«В связи с чем, уполномоченным государственным органом совместно с местными исполнительными органами будут проведены работы по обеспечению реализации норм действующего законодательства. В целом, вопрос защиты и увеличения зеленых насаждении как в лесном фонде, так и в населенных пунктах находится на постоянном контроле Правительства и все необходимые меры будут приняты в соответствии с действующим законодательством», - заключил Р. Скляр.



Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Экология  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Строительство нового парка началось в Алматы
Поправки в законодательство по вопросам растительного мира намерены внести в Казахстане
Ералы Тугжанов открыл конференцию «Здравоохранение Казахстана — 30 лет независимости»
Провести очистку озера Бийликоль в Жамбылской области просят депутаты
Популярное
1 Метель, туман и гололед - погода 15 декабря в Казахстане
2 Надбавки медработникам: как приводится расчет выплат, объяснили в Минздраве
3 Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана
4 Касым-Жомарт Токаев: Казахстанскому филиалу МГУ будет выделено здание
5 Казахстанскому филиалу МГУ передадут здание Минсельхоза
6 Ряду журналистов вручили государственные награды в канун Дня Независимости РК
Читайте также
Завод по производству стальных сварных труб запустили в Алматы
Более 250 операций методом «Гамма-нож» проведено в РК с мая
Метель, туман и гололед - погода 15 декабря в Казахстане
Надбавки медработникам: как приводится расчет выплат, объяснили в Минздраве
Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана
Касым-Жомарт Токаев: Казахстанскому филиалу МГУ будет выделено здание
Казахстанскому филиалу МГУ передадут здание Минсельхоза
Ряду журналистов вручили государственные награды в канун Дня Независимости РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив