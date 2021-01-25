При каких ДТП чаще всего гибнут казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При каких дорожно-транспортных происшествиях чаще всего погибают люди в Казахстане, рассказал на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Серик Тусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как показывает анализ, в настоящее время смертность на дорогах зависит от динамики трех основных видов ДТП: наезды на пешеходов - 554 погибших, или 28% от всех погибших в ДТП, опрокидывания - 447 погибших, или 22%, и встречные столкновения автомобилей - 275 погибших, 14%. Смертность в этих видах ДТП составляет 64% от всех погибших в ДТП», - уточнил Серик Тусупов.

В то же время, по его словам, каждое пятое ДТП происходит из-за превышения скорости в населенном пункте – 2 783 ДТП, или 21%, 397 погибших и 3 508 раненых.

Каждое шестое – нарушение правил маневрирования: 2 430 ДТП, или 17%, 198 погибших и 3 144 раненых.

Каждое десятое – превышение скорости вне населенного пункта: 1 456 ДТП, или 11%, 422 погибших и 2 290 раненых.



