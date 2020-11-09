При хлопке газовоздушной смеси в Шымкенте пострадал россиянин

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Информация о хлопке газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в микрорайоне Нурсат Каратауского района города Шымкент поступила в 06:27. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на группу внутренних и внешних коммуникаций ДЧС.

Инцидент произошел в одной из квартир на первом этаже многоквартирного дома, в результате чего телесные повреждения получил мужчина (квартиросъемщик), 1957 г. р., гражданин Российской Федерации, которому была оказана первая медицинская помощь и отправлен домой.

При этом повреждены окна, двери квартиры, сгорели предметы домашнего обихода и мебель. Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров. Эвакуировано 4 человека, спасено 6 человек. Также в результате происшествия повреждены окна двух соседних квартир, лобовое стекло автомобиля «Ауди». Пожар был локализован в 06:42 и полностью потушен в 07:20. Причины возникновения пожара по предварительным данным газового хозяйства – скопление концентрации газа по неизвестным причинам.

На место происшествия были привлечены 29 человек личного состава и 6 единиц техники Службы пожаротушения ДЧС г. Шымкента, 8 сотрудников и 2 единицы техники филиала Центра медицины катастроф, оперативно-спасательного отряда, 20 человек личного состава, 7 единиц техники департамента полиции.







