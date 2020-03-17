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При ЧП бюджет будет формироваться по особому порядку - Алихан Смаилов

17 Марта 2020 11:18
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При ЧП бюджет будет формироваться по особому порядку - Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане вводится особый порядок формирования бюджета при чрезвычайном положении. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Что касается формирования, исполнения республиканского бюджета на период ЧП, вводится особый порядок. В соответствии с принятым вчера указом, формирование бюджета будет проводиться по укрупненным расчетам на основании данных министерств и ведомств. Это позволит сократить сроки по рассмотрению бюджетных заявок, оперативно определить направления и объем требуемых бюджетных расходов. При этом утверждение бюджета будет осуществляться путем внесения проекта Указа Президенту РК. При исполнении бюджета, учитывая необходимость принятия срочных мер, Правительство приняло решение по сокращению ряда процедур, чтобы мы могли оперативно направить необходимые финансовые средства на реализацию тех или иных срочных мер, направленных на преодоление кризисных явлений», - пояснил Алихан Смаилов в ходе пресс-конференции в Правительстве.

Напомним, вчера Президентом РК подписан Указ «О мерах по обеспечению стабильности функционирования государства».

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение введено на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.


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Ключевые слова: Экономика, Минфин РК,
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Акбота Кузекбай

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