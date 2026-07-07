При беспорядках в тюрьме Шри-Ланки погибли 25 человек, более 100 пострадали

Столкновения в одной из тюрем Шри-Ланки привели к гибели как минимум 25 человек и ранению более 100. Среди погибших четыре охранника, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

По словам представителей властей, это самые серьезные тюремные беспорядки более чем за пять лет.

По данным полиции, раненых доставили в больницу города Негомбо к северу от столицы Коломбо после ночных столкновений между заключенными из двух наркогруппировок.

Директор больницы Пушпа Гамлат сообщила, что в ее государственное медучреждение доставили тела 25 погибших, а также более 100 раненых заключенных и охранников.

По словам официальных лиц, драка началась вечером воскресенья в тюрьме Негомбо, где содержатся почти 10 тысяч заключенных.

На место были вызваны спецподразделения полиции, однако их не вводили на территорию тюрьмы.

В понедельник у тюрьмы собрались толпы родственников заключённых.

Местные жители рассказали, что слышали выстрелы, а власти задействовали беспилотники для мониторинга обстановки.

В декабре 2020 года в другой тюрьме Шри-Ланки во время беспорядков погибли 11 заключенных и 117 были ранены. Это произошло на пике пандемии COVID-19 и вынудило правительство освободить сотни людей из переполненных пенитенциарных учреждений.

Ситуация в пенитенциарной системе Шри‑Ланки остается критической: тюрьмы страны переполнены. В учреждениях, рассчитанных на 10 тысяч человек, сегодня содержится более 39 тысяч заключенных — почти четырехкратное превышение нормы, которое регулярно приводит к вспышкам насилия и протестам.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники французских тюрем вышли на протесты.