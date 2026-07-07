При беспорядках в тюрьме Шри-Ланки погибли 25 человек, более 100 пострадали
Столкновения в одной из тюрем Шри-Ланки привели к гибели как минимум 25 человек и ранению более 100. Среди погибших четыре охранника, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.
По словам представителей властей, это самые серьезные тюремные беспорядки более чем за пять лет.
По данным полиции, раненых доставили в больницу города Негомбо к северу от столицы Коломбо после ночных столкновений между заключенными из двух наркогруппировок.
Директор больницы Пушпа Гамлат сообщила, что в ее государственное медучреждение доставили тела 25 погибших, а также более 100 раненых заключенных и охранников.
По словам официальных лиц, драка началась вечером воскресенья в тюрьме Негомбо, где содержатся почти 10 тысяч заключенных.
На место были вызваны спецподразделения полиции, однако их не вводили на территорию тюрьмы.
В понедельник у тюрьмы собрались толпы родственников заключённых.
Местные жители рассказали, что слышали выстрелы, а власти задействовали беспилотники для мониторинга обстановки.
В декабре 2020 года в другой тюрьме Шри-Ланки во время беспорядков погибли 11 заключенных и 117 были ранены. Это произошло на пике пандемии COVID-19 и вынудило правительство освободить сотни людей из переполненных пенитенциарных учреждений.
Ситуация в пенитенциарной системе Шри‑Ланки остается критической: тюрьмы страны переполнены. В учреждениях, рассчитанных на 10 тысяч человек, сегодня содержится более 39 тысяч заключенных — почти четырехкратное превышение нормы, которое регулярно приводит к вспышкам насилия и протестам.
Ранее сообщалось о том, что сотрудники французских тюрем вышли на протесты.