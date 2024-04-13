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    08:26, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    При аварии на канатной дороге в Анталье погиб человек

    На канатной дороге в Анталье при аварии погиб человек
    Фото: sözcü.com.tr

    В районе Коньяалты курортной провинции Анталья в результате аварии на канатной дороге погиб один человек и пострадали десять, передает корреспондент агентства «Kazinform».

    После удара о скалистую поверхность дно вагона канатной дороги обрушилось с высоты на землю. Сама кабинка сильно деформировалась и были выбиты стекла.

    Люди попадали на каменистую поверхность склона горы. При этом среди десяти пострадавших граждан были два ребенка. Всех их экстренно с различными травмами доставили в ближайшую больницу. 

    Стало известно, что в результате инцидента погиб 54-летний гражданин Турции по имени Мемиш Гюмюш. Кроме того, список пострадавших в результате аварии включает в себя следующие имена: Озлем Шахин, Каан Акгюн, Фатих Гюмюш, Кезибан Чапар Гюмюш, Лютфуллах Керим Гюмюш, Хердем Эйюпоглу (все они граждане Турции), а также Акмарал Абдылдаева (гражданка Кыргызстана).

    В момент происшествия остальные вагончики с людьми зависли на высоте. Тех, кто находился ближе к поверхности земли, удалось высадить.

    На канатной дороге в Анталье

    На данном этапе из 11 кабинок сняты с высоты еще 49 граждан. Спасательные работы для 125 людей в 13 кабинках еще продолжаются. Всего в 25 кабинках канатной дороги было 184 человека, которых эвакуируют с помощью авиации.

    По словам местных властей, эвакуация займет продолжительное время. Для этого в Анталью из провинций Айдын, Бурса и Балыкесир дополнительно были направлены вертолеты, имеющие возможность работать в ночное время суток и специалисты управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

    На месте происшествия работают большое количество спасателей, врачей и иных сотрудников различных служб. Вместе с тем, при эвакуационных маневрах пострадал один человек из числа спасателей.

    Канатная дорога гондольного типа Тюнектепе принадлежит муниципалитету. Она была построена в Анталье в 2017 году. Ее протяженность составляет 1,7 км. Она поднимает людей на высоту 605 метров на вершину одноименной горы в самую высокую точку города, где расположена смотровая площадка.

    Причины аварии до сих пор выясняются уполномоченными органами региона. Отмечается, что из-за праздничных выходных в Турции желающих прокатиться на смотровом фуникулере в разы возросло.

    В то же время, по словам очевидцев, незадолго до обрушения вагончика был слышен взрыв, похожий на сильный хлопок, после чего линия остановилась.

    Генеральное консульство Республики Казахстан в Анталье к данному часу не получало информации о казахстанцах среди пострадавших в результате аварии на канатной дороге.

    Теги:
    Турция Происшествия Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Акжигит Чукубаев
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