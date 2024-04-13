При аварии на канатной дороге в Анталье погиб человек

В районе Коньяалты курортной провинции Анталья в результате аварии на канатной дороге погиб один человек и пострадали десять, передает корреспондент агентства «Kazinform».

После удара о скалистую поверхность дно вагона канатной дороги обрушилось с высоты на землю. Сама кабинка сильно деформировалась и были выбиты стекла.

Люди попадали на каменистую поверхность склона горы. При этом среди десяти пострадавших граждан были два ребенка. Всех их экстренно с различными травмами доставили в ближайшую больницу.

Стало известно, что в результате инцидента погиб 54-летний гражданин Турции по имени Мемиш Гюмюш. Кроме того, список пострадавших в результате аварии включает в себя следующие имена: Озлем Шахин, Каан Акгюн, Фатих Гюмюш, Кезибан Чапар Гюмюш, Лютфуллах Керим Гюмюш, Хердем Эйюпоглу (все они граждане Турции), а также Акмарал Абдылдаева (гражданка Кыргызстана).

В момент происшествия остальные вагончики с людьми зависли на высоте. Тех, кто находился ближе к поверхности земли, удалось высадить.

На данном этапе из 11 кабинок сняты с высоты еще 49 граждан. Спасательные работы для 125 людей в 13 кабинках еще продолжаются. Всего в 25 кабинках канатной дороги было 184 человека, которых эвакуируют с помощью авиации.

По словам местных властей, эвакуация займет продолжительное время. Для этого в Анталью из провинций Айдын, Бурса и Балыкесир дополнительно были направлены вертолеты, имеющие возможность работать в ночное время суток и специалисты управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

На месте происшествия работают большое количество спасателей, врачей и иных сотрудников различных служб. Вместе с тем, при эвакуационных маневрах пострадал один человек из числа спасателей.

Канатная дорога гондольного типа Тюнектепе принадлежит муниципалитету. Она была построена в Анталье в 2017 году. Ее протяженность составляет 1,7 км. Она поднимает людей на высоту 605 метров на вершину одноименной горы в самую высокую точку города, где расположена смотровая площадка.

Причины аварии до сих пор выясняются уполномоченными органами региона. Отмечается, что из-за праздничных выходных в Турции желающих прокатиться на смотровом фуникулере в разы возросло.

В то же время, по словам очевидцев, незадолго до обрушения вагончика был слышен взрыв, похожий на сильный хлопок, после чего линия остановилась.

Генеральное консульство Республики Казахстан в Анталье к данному часу не получало информации о казахстанцах среди пострадавших в результате аварии на канатной дороге.