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Президенты стран ЦА приняли участие в приеме от имени главы Узбекистана

29 Ноября 2019 20:08
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Президенты стран ЦА приняли участие в приеме от имени главы Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Главы государства ЦА приняли участие в официальном приеме, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу президента РУ.

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В честь глав государств Центральной Азии состоялся официальный прием от имени Президента Республики Узбекистан. Беседа между участниками приема стала логическим продолжением обмена мнений в рамках Консультативной встречи.

Напомним, Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принимает участие во Второй Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.
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Ключевые слова: Узбекистан, Первый Президент - Елбасы,
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Мирас Куандыков

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