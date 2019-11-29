Новости
Президенты стран ЦА приняли участие в приеме от имени главы Узбекистана
29 Ноября 2019 20:08
Поделиться:
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Главы государства ЦА приняли участие в официальном приеме, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу президента РУ.
Новости по теме
МВД Казахстана и Узбекистана намерены обмениваться информацией в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом
В честь глав государств Центральной Азии состоялся официальный прием от имени Президента Республики Узбекистан. Беседа между участниками приема стала логическим продолжением обмена мнений в рамках Консультативной встречи.Напомним, Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принимает участие во Второй Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.
Ключевые слова: Узбекистан, Первый Президент - Елбасы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Президент Узбекистана лично проводил в аэропорт лидеров стран ЦА
- Президенты стран ЦА почтили память Ислама Каримова
- Главы государств ЦА высадили саженцы в знак крепкой дружбы
- В преддверии Дня Первого Президента в Туркестане состоялась научная конференция
- Необходимо добиться создания безбарьерной Центральной Азии - Нурсултан Назарбаев
- Глава Таджикистана избран президентом международного фонда спасения Арала
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047