Президенты стран ЦА приняли участие в приеме от имени главы Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Главы государства ЦА приняли участие в официальном приеме, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу президента РУ.

В честь глав государств Центральной Азии состоялся официальный прием от имени Президента Республики Узбекистан. Беседа между участниками приема стала логическим продолжением обмена мнений в рамках Консультативной встречи.