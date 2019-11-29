Президенты стран ЦА почтили память Ислама Каримова

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Главы государств Центральной Азии почтили память первого президента РУ Ислама Каримова, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу президента РУ.

По завершении Консультативной встречи главы государств Центральной Азии посетили Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова, где возложили венок к подножию памятника первому Президенту Узбекистана и отдали дань уважения его памяти.

Напомним, Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принимает участие во Второй Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.







