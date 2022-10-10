Президенты шести стран примут участие в саммите «Центральная Азия – Россия» в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 14 октября в столице Казахстана состоится саммит «Центральная Азия – Россия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«14 октября текущего года в Астане состоится саммит «Центральная Азия – Россия». В ходе встречи на высшем уровне Президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества в шестистороннем формате», - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров на брифинге для журналистов.

Он проинформировал, что по итогам встречи планируется принятие Совместного заявления глав государств, в котором будут отражены актуальные вопросы регионального сотрудничества на евразийском пространстве.

«В итоговом документе будут отмечены перспективы дальнейшего взаимодействия в таких сферах как политика и безопасность, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество», - сказал А. Смадияров.

Ранее сообщалось, что в рамках текущего председательства Республики Казахстан в Содружестве Независимых Государств 14 октября в городе Астане под руководством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоится Саммит глав государств СНГ.

Кроме того, президенты 11 стран примут участие в саммите СВМДА, который пройдет в Астане с 12 по 13 октября.