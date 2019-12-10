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Президенты России и Украины встретились тет-а-тет в Париже

10 Декабря 2019 03:36
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Президенты России и Украины встретились тет-а-тет в Париже

ПАРИЖ.ТАСС - КАЗИНФОРМ - Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели отдельную двустороннюю встречу с участием членов делегаций, которая прошла на полях саммита «нормандской четверки», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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В общей сложности встреча продлилась около часа.

Президенты России и Украины также провели встречу в формате «один на один». По информации Елисейского дворца, переговоры продолжались около 5 -10 минут. Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, ФРГ, Украина) продолжили общение за рабочим ужином в Елисейском дворце.

Заседание саммита в «нормандском формате» началось в Париже вечером в понедельник и продлилось более двух часов. Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский проводили переговоры в зале Мюрата Елисейского дворца. После этого состоялась двусторонняя беседа лидеров России и Украины, ставшая их первым личным контактом.

Как сообщает ТАСС, Владимир Путин заявил, что доволен результатами саммита. Пресс-секретарь Владимира Зеленского также сообщила, что переговоры прошли «очень успешно».

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Ключевые слова: Общество,
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