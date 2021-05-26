Президенты России и США встретятся 16 июня в Женеве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве (Швейцария), передает МИА «Казинформ». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом.

«Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов», - говорится в сообщении.