Президенты России и Беларуси проведут переговоры в Сочи

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник проведут переговоры в Сочи. Это будет первый зарубежный визит белорусского лидера после президентских выборов, в связи с итогами которых в республике начались массовые протесты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Россия, в отличие от ряда западных государств, признала легитимными итоги голосования в соседней стране. Визиту белорусского президента в РФ предшествовала интенсивная подготовка, включая поездку в Минск в начале сентября премьер-министра РФ Михаила Мишустина. По словам самого Лукашенко, в ходе его встречи с Путиным планируется окончательно расставить все точки над «i» по наиболее чувствительным и болезненным для двух государств темам.

Повестка встречи

Как сообщила пресс-служба Кремля, на переговорах в Сочи будут обсуждаться ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.

«Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства», - отметили в Кремле.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подписание каких-либо документов по итогам встречи не планируется.

Как отметил Песков, с учетом тех событий, которые переживает Белоруссия, это важный визит, а общение двух лидеров приобретает особую актуальность. Он напомнил, что на уровне экспертов и различных ведомств не прекращается работа над такими темами, как дорожные карты по интеграции, цены на энергоресурсы, различные задолженности, взаимодействие по линии предприятий и так далее.

«Все это каждый раз обсуждается на встрече двух президентов», - сказал Песков ТАСС, подтвердив, что на переговорах Путина и Лукашенко будет, в частности, обсуждаться и вопрос рефинансирования белорусского госдолга перед РФ.

Пресс-секретарь российского лидера, говоря о тематике предстоящих переговоров, упомянул также обмен мнениями по региональным конфликтам и другим наиболее актуальным процессам в Европе. Представитель Кремля при этом назвал «абсолютной чушью» разговоры о якобы возможном «поглощении» Россией Белоруссии после визита Лукашенко.

Взгляд из Минска

На фоне сохраняющейся непростой внутриполитической ситуации в Белоруссии Минску важно заручиться поддержкой Москвы, чтобы внешние силы, о чем неоднократно ранее говорил Лукашенко, не смогли разыграть в республике привычный сценарий так называемой цветной революции и вбить клин между двумя ближайшими союзниками. В этой связи особый интерес на предстоящих переговорах представляет тематика развития Союзного государства и интеграционных процессов между двумя странами.

Традиционно не все гладко в отношениях между союзниками и по вопросам энергетики. Возникшие в 2019 году у разногласия в этой сфере даже привели к приостановке поставок российской нефти в Белоруссию. На недавней встрече в Минске стороны договорились проработать вопрос белорусского долга за поставки энергоносителей и обсудить условия поставок в 2021 году и в более отдаленной перспективе. Кроме того, прорабатывается вопрос о перенаправлении поставок белорусских нефтепродуктов из литовских портов в российские на фоне резкого обострения отношений Минска и Вильнюса, ставшего одним из заправил антилукашенковской кампании в ЕС.

Важным элементом энергетического диалога является и Белорусская АЭС, генеральным подрядчиком строительства которой стал Росатом. Она начнет вырабатывать электроэнергию к ноябрю нынешнего года, поэтому уже сейчас необходимо решить принципиальные вопросы взаимодействия энергетических систем России и Белоруссии.

Эксперты констатируют, что трудности в экономическом сотрудничестве Москвы и Минска сохраняются: в первом полугодии 2020 года двусторонний товарооборот снизился на 21% - до $12,5 млрд. Российский премьер Михаил Мишустин в Минске 3 сентября выразил надежду, что партнерам «удастся наверстать упущенное и вернуться к тем цифрам, которые были в прошлом году». Его белорусский коллега Роман Головченко подчеркнул, что это потребует «принятия четких и понятных решений на уровне правительств двух стран».

Сотрудничество двух стран в борьбе с коронавирусом также является одной из актуальных тем. В условиях пандемии Россия обещала помочь Белоруссии разработанной вакциной от нового коронавируса. Путин и Лукашенко договорились, что Минск одним из первых получит российский препарат и подключится к так называемым пострегистрационным испытаниям вакцины.

Визиты Лукашенко

В предыдущий раз Лукашенко посещал Россию и встречался с Путиным 30 июня - на открытии Ржевского мемориала в Тверской области. Несколькими днями ранее белорусский лидер посещал парад Победы в Москве.

В Сочи в предыдущий раз президент Белоруссии приезжал в феврале 2020 года, главным итогом его встречи с Путиным тогда стала договоренность о продолжении поставок российского газа в республику на условиях 2019 года. И ранее Сочи уже неоднократно был площадкой российско-белорусских переговоров на высшем уровне - и здесь же президенты играли вместе в хоккей и катались на горных лыжах.

В течение августа Путин и Лукашенко несколько раз говорили по телефону. Еще 7 августа, до выборов, президенты двух стран обсудили в том числе ситуацию с задержанием 33 российских граждан в Белоруссии. На следующий день после выборов в Белоруссии, 10 августа, Путин отправил своему коллеге поздравительную телеграмму. Массовые акции протеста в Белоруссии после подведения итогов голосования не повлияли на позицию России относительно состоявшихся выборов.

«Мы признали их легитимность, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Все», - сказал Путин позднее в интервью ВГТРК.

По мере осложнения внутри- и внешнеполитической обстановки вокруг Белоруссии российско-белорусские контакты заметно активизировались. Помимо президентов двух стран, несколько телефонных разговоров провели также главы правительств. За день до визита Мишустина в Минск Москву посещал глава МИД Белоруссии Владимир Макей. На минувшей неделе глава «Газпрома» Алексей Миллер провел рабочую встречу с послом Белоруссии в РФ Владимиром Семашко и министром энергетики Белоруссии Виктором Каранкевичем, обсудив с ними текущие и перспективные вопросы сотрудничества в газовой сфере двух государств. Минтранс РФ, в свою очередь, сообщил о встрече представителей транспортных ведомств России и Белоруссии.

Детальный обмен мнениями относительно предстоящего визита Лукашенко в Россию состоялся у Путина 11 сентября на регулярном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Белорусские выборы

По официальным данным ЦИК Белоруссии, победу на президентских выборах 9 августа, набрав 80,10% голосов, одержал Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая набрала 10,12%. Она не признала результатов голосования и позднее приняла участие в создании Координационного совета белорусской оппозиции. В первые дни массовые акции протеста против результатов голосования вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить незаконные акции.

Как заявлял президент РФ, россиянам небезразлично, что происходит в Белоруссии, так как это «очень близкая, может, самая близкая» для России страна. Путин выразил надежду, что всем участникам происходящих в республике процессов хватит здравого смысла спокойно, без крайностей найти выход из сложившейся ситуации. Российский лидер отметил, что в Белоруссии есть проблемы, «иначе люди бы на улицу не выходили», и что сам Лукашенко готов рассмотреть возможность принятия новой конституции и проведения на ее основе президентских и парламентских выборов.