Президенты пяти стран соберутся на Каспийском саммите в Актау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 12 августа 2018 года в Актау пройдет V Каспийский саммит, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В саммите примут участие главы прикаспийских государств - Республики Казахстан, Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Туркменистана.
Сообщается, что в ходе саммита стороны обсудят вопросы правового статуса Каспийского моря, сотрудничества в сфере экономики, транспорта, экологии, безопасности.
Основным итоговым документом саммита должна стать Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, проект которой был согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.
Также в ходе саммита планируется подписание ряда пятисторонних межправительственных документов.
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