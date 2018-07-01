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Президенты пяти стран соберутся на Каспийском саммите в Актау

23 Июля 2018 21:27 157
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Президенты пяти стран соберутся на Каспийском саммите в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 12 августа 2018 года в Актау пройдет V Каспийский саммит, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК. 

В саммите примут участие главы прикаспийских государств - Республики Казахстан, Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Туркменистана.

Сообщается, что в ходе саммита стороны обсудят вопросы правового статуса Каспийского моря, сотрудничества в сфере экономики, транспорта, экологии, безопасности.

Основным итоговым документом саммита должна стать Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, проект которой был согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.

Также в ходе саммита планируется подписание ряда пятисторонних межправительственных документов. 

 

 

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Ключевые слова: Мангистауская область, Внешняя политика Казахстана,
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Автор:

Дамир Байманов

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