Президенты Кыргызстана и Таджикистана провели встречу с жителями приграничных районов

БИШКЕК. Кабар – КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 26 июля, провели совместную встречу с населением приграничных районов на перекрестном участке кыргызско-таджикской границы между Ак-Сайским айыл окмоту Баткенского района и Тоджикон сельского совета Ворух города Исфары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Главы двух государств представили членов официальных делегаций, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Во время встречи с местными жителями, главы двух государств отметили важность сохранения мира и согласия, многовековой дружбы между народами, отметили готовность сторон в принятии мер по устранению всех существующих трудностей на границе.

С. Жээнбеков отметил, что Кыргызстан дорожит братскими отношениями с Таджикистаном.

«Мы хорошо знаем условия жизни наших народов в приграничных районах. В курсе всех нерешенных вопросов и намерены сделать все, чтобы местные жители не испытывали проблем. Мы вместе намерены решить все вопросы. Наши границы хотим сделать воротами мира, дружбы и добрососедства. Считаю, что неразрешимых проблем нет», — подчеркнул С. Жээнбеков, предложив активизировать работу Межправительственной комиссии по делимитации границы.

Далее главы государств направились в город Исфара Республики Таджикистан для продолжения переговоров.

С. Жээнбеков и Э. Рахмон обсудят все вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе по демаркации и делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.

Переговоры глав двух государств продолжатся завтра, 27 июля, в городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области Кыргызстана.

Напомним, 22 июля, на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел конфликт между гражданами Кыргызстана и Таджикистана с применением оружия. Причиной конфликта послужила установка флагштока жителями села Ворух (РТ) на въезде в село, против чего выступили жители села Аксай (КР). В связи с этим произошла словесная перепалка между жителями двух сел, в результате которой одна из сторон применила оружие. По предварительным данным, 5 человек получили ранения.

23 июля сообщалось, что в ходе проведения разъяснительной работы с населением приграничья, в которой принимали участие председатель Государственной пограничной службы КР Уларбек Шаршеев, полномочный представитель правительства КР в Баткенской области Акрам Мадумаров, с таджикской стороны были произведены два одиночных выстрела в сторону граждан Кыргызстана. В результате был ранен военнослужащий ГПС КР.