Президенты Кыргызстана и Таджикистана обсудили приграничный конфликт

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ – Президенты Кыргызстана и Таджикистана на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде провели переговоры по ситуации на кыргызско-таджикской границе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения. Главы специальных служб двух стран будут работать на месте, создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего.

Достигнута договоренность об ускорении работы Межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации госграницы.

Конфликт на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном начался в среду, 14 сентября. Погранслужба Кыргызстана обвинила таджикских военных в том, что те заняли позиции на неописанном участке совместной границы. Таджикская сторона утверждает, что ее солдаты подверглись обстрелу безосновательно.