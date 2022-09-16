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Президенты Кыргызстана и Таджикистана обсудили приграничный конфликт

Автор:  
Мадибек Джанибеков
16 Сентября 2022, 20:23
Президенты Кыргызстана и Таджикистана обсудили приграничный конфликт

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ – Президенты Кыргызстана и Таджикистана на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде провели переговоры по ситуации на кыргызско-таджикской границе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения. Главы специальных служб двух стран будут работать на месте, создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего.

Достигнута договоренность об ускорении работы Межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации госграницы.

Конфликт на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном начался в среду, 14 сентября. Погранслужба Кыргызстана обвинила таджикских военных в том, что те заняли позиции на неописанном участке совместной границы. Таджикская сторона утверждает, что ее солдаты подверглись обстрелу безосновательно.


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