Найти
Международное информационное агентство «Казинформ»
В мире
Центральная Азия
Евразия
Ближний Восток
Америка
Африка
Происшествия
Казахстан
Регионы
Общество
Закон и Право
Культура
Спорт
Политика
Президент
Правительство
Парламент
Международные отношения
Аналитика
Экономика
РУ
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
Тренды:
Акорда
Назначения
Происшествия
Астана
телерадиокомплекс президента РК
Международное информационное агентство «Казинформ»
Тренды
Акорда
Назначения
Происшествия
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
В мире
Центральная Азия
Евразия
Ближний Восток
Америка
Африка
Происшествия
Казахстан
Регионы
Общество
Закон и Право
Культура
Спорт
Политика
Президент
Правительство
Парламент
Международное отношения
Аналитика
Экономика
О нас
Об Агентстве
Контакты
Реклама
Партнеры
Фотосайт
Карта сайта
Теги
Главная
Все новости
21:43, 26 Апрель 2023 | GMT +6
Президенту Турции стало плохо в прямом эфире
None
АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Президенту Турции стало плохо в прямом эфире. По предварительной информации возможен инфаркт миокарда, передает МИА «Казинформ»
Теги:
Мировые новости
Турция
Сейчас читают
Сегодня, 19:19
Перезагрузка тяжелой атлетики Казахстана. На помост Азиады выходят молодые спортсмены
Сегодня, 18:54
Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
Сегодня, 18:30
Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
Ещё больше новостей в нашем
Телеграм-канале!