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    21:43, 26 Апрель 2023 | GMT +6

    Президенту Турции стало плохо в прямом эфире

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    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Президенту Турции стало плохо в прямом эфире. По предварительной информации возможен инфаркт миокарда, передает МИА «Казинформ»

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