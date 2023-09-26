Президенту Сердару Бердымухамедову присвоили звание Героя Туркменистана

Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову присвоили звание Героя Туркменистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Туркменистан сегодня».

«Согласно документу, отмечен большой личный вклад туркменского лидера в укрепление принципов национальной независимости и нейтралитета Туркменистана, выдающиеся заслуги перед государством и обществом, инновационные инициативы», — сказала руководитель межлиса Дуньягозель Гульманова.

Сердара Бердымухамедова наградили на заседании Народного совета страны. Звание присваивается гражданам за особо выдающиеся заслуги перед государством и народом Туркменистана.