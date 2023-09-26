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    17:59, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Президенту Сердару Бердымухамедову присвоили звание Героя Туркменистана

    Сердар Бердымухамедов, Туркменистан
    Фото: tdh.gov.tm

    Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову присвоили звание Героя Туркменистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Туркменистан сегодня».

    «Согласно документу, отмечен большой личный вклад туркменского лидера в укрепление принципов национальной независимости и нейтралитета Туркменистана, выдающиеся заслуги перед государством и обществом, инновационные инициативы», — сказала руководитель межлиса Дуньягозель Гульманова.

    Сердара Бердымухамедова наградили на заседании Народного совета страны. Звание присваивается гражданам за особо выдающиеся заслуги перед государством и народом Туркменистана.

    Теги:
    Мировые новости Туркменистан
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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